Reisebus-Großkontrolle an der A8: Diese Verstöße entdecken Polizei und Zoll

Für zwei Reisebusse und ihre Fahrgäste ist am Donnerstag die Fahrt auf dem Parkplatz an der Raststätte Seligweiler beendet. Bei einer Kontrolle durch die Polizei wurden so schwerwiegende Mängel entdeckt, dass die Weiterfahrt untersagt wurde.

In einer großen Gemeinschaftsaktion führte die Verkehrspolizei Laupheim mit Unterstützung zahlreicher weiterer Behörden und Dienststellen eine Kontrolle von 23 Fernreisebussen durch, die im Linienverkehr in ganz Europa unterwegs sind. Das Polizeipräsidium Einsatz hat Zelte, Heizungen und Strom auf dem Parkplatz bereitgestellt, damit neben der Verkehrspolizei auch Fahnder, Diensthundeführer, Mitarbeiter der Ausländerbehörde, Zöllner sowie das Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) gemeinsam arbeiten können.

Polizei, Zoll und andere Behörden postieren sich an der A8 bei Ulm

Polizeimotorräder und Streifenwagen hatten sich entlang der A8 positioniert, um die Busse, die sich der Anschlussstelle Ulm-Ost nähern, in Augenschein zu nehmen. Ein gutes Dutzend Reisebusse wurden zur Kontrollstelle gelotst, um ganzheitlich zu inspizieren. Zoll und Polizei kümmerten sich gemeinsam um die Fahrgäste. Ausweise wurden mit Dokumentenscannern überprüft. Um das Reisegepäck schnell und genau kontrollieren zu können, hatte das Ulmer Hauptzollamt eine mobile Röntgenanlage mitgebracht, die in einem Kleinbus eingebaut ist und baugleich auf den Flughäfen bei Kontrollen eingesetzt wird.

Auffälliges Gepäck wurde von Hand durchsucht, ein Polizeihund schnüffelte das Gepäck auf Drogen ab. Fündig wurden der Polizeihund, die Polizisten und die Zöllner dabei nur einmal.

Währenddessen waren Mitarbeiter des BALM in den Bussen und haben sich um die Sozialversicherungsnachweise und die Ruhezeiten der Fahrer gekümmert. Verkehrspolizisten hatten ihre Laptops an den Fahrtenschreibern der Busse angeschlossen, um die Daten auszuwerten. Überschreitungen der zulässigen Lenkzeiten mussten dabei sechsmal geahndet werden.

Vor allem wegen technischer Mängel sind die Reisebus-Kontrollen notwendig

Großen Raum nahmen die technischen Kontrollen ein. Die Notwendigkeit zeigte sich deutlich. Bei nahezu jedem zweiten Bus gab es kleinere Beanstandungen wie fehlende Nothämmer oder Feuerlöscher. Wenn es zu einem schweren Unfall oder Brand kommt, sind diese vorgeschriebenen Rettungsgeräte lebensnotwendig für die Fahrgäste.

Schon nach rund zwei Stunden nach Kontrollbeginn war für einen Fernbus die Fahrt zu Ende. Im Armaturenbrett des von außen gar nicht so alt aussehenden Doppelstockbusses leuchtete die Kontrollleuchte für das Antiblockiersystem (ABS) der Bremse. Außerdem hatte die untere Frontscheibe im oberen Bereich einen langen Riss. Da die Scheibe einer besonderen Belastung ausgesetzt ist, ist dieser Schaden genauso wie die Bremsenstörung sicherheitsrelevant. Daher untersagte die Polizei die Weiterfahrt. Die rund 30 Fahrgäste, die auf dem Weg nach Split waren, mussten samt Gepäck aussteigen und im nahegelegenen Rasthaus auf einen Ersatzbus warten.

In Polizeibegleitung wurde der Bus zu einem Sachverständigen nach Ulm gebracht und in einer Werkstatthalle untersucht. Die vordere Bremse war komplett defekt und neben der defekten Frontscheibe gab es auch weitere kleine Mängel. Daher darf der Bus erst nach einer Reparatur wieder Fahrgäste befördern.

Ein Reisender äußert das Wort „Asyl“ und sofort wird sein Antrag bearbeitet

Ein Reisender aus einem der Fernbusse äußerte gegenüber den Polizeibeamten das Wort „Asyl“, die ersten Bearbeitungsschritte erfolgten auch zu seiner Überraschung sofort. Mitarbeiterinnen der Ausländerbehörde des Landratsamtes des Alb-Donau-Kreises waren ebenfalls an der Kontrolle beteiligt. Der Mann wurde von der Polizei in eine Unterkunft für Asylbewerber gebracht und in den kommenden Wochen wird sein Asylantrag aufgenommen und geprüft.

Am Nachmittag brachte ein Polizeimotorrad einen bosnischen Fernbus zur Kontrollstelle. Auch hier gab es schon nach wenigen Minuten ein Kopfschütteln und einen Daumen nach unten für den technischen Zustand. Die Bremse war bei diesem Fahrzeug an der Vorderachse nicht einwandfrei. Offensichtlich war der ältere Bus, der bereits über zwei Millionen Kilometer zurückgelegt hatte, am Heck irgendwo aufgesessen. Der Rahmen trug dabei mehrere kleine Risse davon. Ein so erheblicher Mangel, dass auch hier die fünf Fahrgäste aussteigen mussten und die nächste Fahrt zum Sachverständigen ging, um ein technisches Gutachten erstellen zu lassen. Dabei wird auch darüber entschieden, wie gravierend die Rostschäden an der Unterkonstruktion des Reisebusses sind.

Doch es gab nicht nur Kritik. Mittendrin stand der Bus einer Rottweiler Reisegruppe, die aus einem sechstägigen Urlaub aus der Steiermark zurückkam. Während der Busfahrer seine Fahrgäste mit frisch erwärmten Würstchen und Brötchen versorgte, sprach Roswita Bühler, die als Fahrgast im Bus unterwegs war, ihrem Reiseunternehmen ihr Vertrauen aus. Rund zweimal pro Jahr ist sie mit dem Bus auf Urlaubsreise unterwegs und fühlt sich dabei jedes Mal sicher befördert. Kontrollstellenleiter Bernd Oehlschläger beteuert auch, dass man in Deutschland sicher mit dem Bus eine Urlaubsreise unternehmen kann. Die Beanstandungen betrafen ausschließlich außerhalb Deutschlands zugelassene Reisebusse.