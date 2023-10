Seltene Ulmer Goldmünzen sind jetzt im Stadtarchiv zu bestaunen

Plus Ulm ist um einen Schatz reicher. Der Stadt war ein Konvolut elf wertvoller Münzen und Medaillen von einer privaten Familie aus Erlangen angeboten worden.

Unter den größtenteils aus Gold mit hohem Feingehalt und zum Teil auch aus Silber bestehenden Münzen sind drei Ulmer Stücke aus dem 17. und frühen 18. Jahrhundert, über die sich das Stadtarchiv Ulm besonders freut.

Im Tresor des Stadtarchivs liegen die wertvollen Stücke nun, und auf Antrag können Sie angesehen werden. Der Preis der Münzen und Medaillen, deren Kauf die Sparkasse Ulm unterstützte, war von der anbietenden Familie Rall aus Erlangen bewusst relativ günstig gehalten worden. "Der Verkäuferin Lieselotte Rall war wichtig, dass das Konvolut zusammenbleibt", so Stadtarchivdirektor Michael Wettengel.