Nach Insolvenz von Shisha Cloud: Was macht die Konkurrenz?

Seit Juli 2022 darf Shisha-Tabak in Deutschland nur noch in Verpackungsgrößen von maximal 25 Gramm verkauft werden. Das brach Shisha Cloud das Genick.

Plus Dennis Quintenz, ein reichweitenstarker Influencer, sieht durch Gesetzesänderungen die ganze Shisha-Branche bedroht. Doch nicht alle gehen pleite. Und er nach Dubai?

Während Insolvenzverwalter David Blum immer noch nach einem Investor für Shisha Cloud sucht, rechnet Firmen-Chef Dennis Quintenz in den Sozialen Medien ab: Der Schwarzmarkt habe ihm das Wasser abgegraben. "Alle kaufen nur noch Schwarzmarkt-Tabak." Und so sei er auf einem riesengroßen Warenbestand sitzen geblieben. Der wird jetzt mit dicken Rabatten angeboten. So zumindest der Plan. Die Website macht nämlich derzeit eine Pause: "Shisha Cloud befindet sich gerade im Wartungsmodus."

"Eine Firma nach der anderen", so Quintenz, gehe in diesen Zeiten bankrott. Falsch habe er nichts gemacht. Er vergleicht die Situation mit einem Bäcker, dem gesetzlich verboten werde, mit Mehl zu arbeiten. "Der kann keine Brötchen mehr backen." Auch er möchte das Kapitel bald abschließen, wie Quintenz mitteilt.

