Ulm/Senden/Vöhringen

06:00 Uhr

Was wird aus der Hoffnung auf Tempo 30 in den Innenstädten?

Plus Ulm, Senden, Vöhringen und viele andere Kommunen fordern Entscheidungsfreiheit fürs Tempolimit innerorts. Über die Initiative, ihre Gründe und die Lage heute.

Von Sebastian Mayr Artikel anhören Shape

Es sollte ein Versuch sein und einem drängenden Wunsch mehr Aufmerksamkeit geben: Auf vier Straßen wollte Ulm für eine Woche testweise Tempo 30 einführen. Vor rund zwei Jahren hat Ulm als eine von sieben Initiativstädten die Forderung aufgestellt, dass Kommunen selbst über die Höchstgeschwindigkeit auf örtlichen Straßen entscheiden dürfen. Inzwischen ist der Zusammenschluss auf 900 Städte und Gemeinden gewachsen, in denen rund 45 Prozent der deutschen Bevölkerung leben. Doch reicht der Rückenwind für das Ziel? Aus der Idee für den Ulmer Versuch jedenfalls wird nichts.

Tempo 30 ist bislang nur unter bestimmten Bedingungen zulässig: in Wohngebieten, an gefährlichen Stellen, rund um sensible Einrichtungen wie Schulen und Kindergärten, zum Lärmschutz und zum Schutz vor Abgasen. Ausführliche Nachweise sind nötig, die den überlasteten Kommunalverwaltungen viel Arbeit abverlangen. Die Initiative "Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten" fordert, dass in den Orten selbst über das passende Tempolimit entschieden werden sollte. Der Versuch, den sich Ulm für die Europäische Mobilitätswoche von 16. bis 22. September überlegt hatte, sollte die Folgen einer Umstellung in der König-Wilhelm-Straße sowie in Abschnitten von Karlstraße, Haßlerstraße und Zinglerstraße zeigen. Doch das geht nicht, ausprobiert werden darf bei Verkehrsversuchen nur, was bereits erlaubt ist. "Absurd", findet Ulms Baubürgermeister Tim von Winning.

