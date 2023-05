Ulm

"Sendung mit der Maus"-Moderator experimentiert im Kornhaus

Plus Seit mehr als 50 Jahren erklärt Christoph Biemann bei der Sendung mit der Maus die Welt. Nun war er in gleicher Mission im Kornhaus zu Gast.

Er gehört zu den berühmtesten Männern im deutschen Fernsehen und hat vermutlich jedem von uns schon etwas beigebracht: Christoph Biemann, der Mann im grünen Pulli, bekannt aus der Sendung mit der Maus, die er von Beginn an mitmoderiert. Am Samstag konnte auch das Publikum im vollen Ulmer Kornhaus noch etwas dazulernen. Christoph war mit seiner Experimenteshow in der Stadt zu Gast und verblüffte seine kleinen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Selbstredend war die Show ausverkauft. Begeisterte Kinder, Eltern und Großeltern waren gekommen, um Biemann beim Herumexperimentieren zuzugucken und um sich anschließend eine Unterschrift des inzwischen 70-jährigen Moderators abzuholen. Es bildeten sich Schlangen vor dem Autogrammtisch, bevor dieser überhaupt aufgebaut war.

