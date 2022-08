67-Jähriger aus Pflegeheim vermisst: Polizei sucht mit Hubschrauber

Ein 67-Jähriger aus einem Pflegeheim in Ulm gilt stundenlang als vermisst. Hunde und ein Hubschrauber helfen der Polizei bei der Suche.

Mit einem Großaufgebot, unter anderem mit Hunden und einem Hubschrauber, ist in der Nacht zum Freitag nach einem 67-Jährigen in Ulm gesucht worden. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet, sei die Suche gegen 1.20 Uhr eingestellt worden. Passanten fanden den Mann auf einem Weg in der Nähe des Uniklinikums Ulm.

Zuletzt gesehen wurde der Mann am Donnerstag gegen 15.30 Uhr in einem Pflegeheim in der Ulmer Oststadt. Er habe sich selbstständig gemacht und das Heim verlassen. Aufgrund der medizinischen Vorgeschichte des Mannes lag die Befürchtung nahe, dass er sich orientierungslos und in einer hilflosen Lage befinden könnte. Nachdem die Polizei davon erfahren hatte, wurde eine groß angelegte Suche gestartet.

Gegen Mitternacht kam für circa eine Stunde auch ein Hubschrauber zum Einsatz, der überwiegend die Friedrichsau und den Donauuferbereich absuchte. Die Passanten brachten den Mann in ein Krankenhaus zur Untersuchung. Ärzte untersuchten ihn. Zum derzeitigen Gesundheitszustand des Mannes konnte der Polizeisprecher keine Angaben machen. Das Verhalten der aufmerksamen Zeugen aber lobt die Polizei ausdrücklich. Sie hätten Verantwortung übernommen und überlegt gehandelt. (krom/AZ)