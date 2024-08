Seniorin übergibt in Mähringen Goldschmuck und Geld an Betrüger

Um ihr Erspartes ist am Montag eine Seniorin aus Ulm gebracht worden. Sie übergab einem „Abholer“ Goldschmuck und Bargeld. Die Polizei hat nun die Ermittlungen nach den Betrügern aufgenommen.

Gegen 17 Uhr klingelte das Telefon der Frau. Mit weinerlicher Stimme täuschte eine Betrügerin vor, eine Bekannte der Frau zu sein. Sie habe einen Unfall verursacht, bei dem jemand gestorben sei. Anschließend gab sich ein weiterer Betrüger als Polizist aus. Um die angeblich in Haft sitzende Bekannte nun gegen Kaution freizukaufen, forderte er Geld und Schmuck.

Der angebliche Polizist schickte einen Abholer an die Adresse der Frau im Stadtteil Mähringen. Etwa gegen 19.15 Uhr übergab die Seniorin ihren gesamten Goldschmuck und Bargeld an einen unbekannten Abholer. Bei dem Abholer soll es sich um einen etwa 45 Jahre alten und circa 1,75 Meter großen Mann mit Dreitagebart gehandelt haben. Er war von normaler Statur, trug eine weiße Kopfbedeckung, ein weißes Langarmshirt und eine schwarze Hose. Die Beute verstaute er in einem mitgeführten Rucksack.

Am Dienstag erkannte die Seniorin den Betrug und erstattete Anzeige. Die Kriminalpolizei Ulm (0731/188-0) hat die Ermittlungen aufgenommen. Im Laufe der vergangenen Tage sei es zu weiteren sogenannten „Schockanrufen“ in Ulm gekommen, bei denen es jedoch zu keiner Geld- oder Schmuckübergabe kam. (AZ)