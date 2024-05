Seniorin wird Opfer eines Betrugsanrufs: Schmuck und Bargeld verloren

Der Betrüger hatte Erfolg durch seine Lügengeschichte, in der er sich als Polizist ausgab.

Ein unbekannter Betrüger hat am Dienstag gegen 19 Uhr einen Schockanruf bei einer Seniorin in Ulm getätigt. Er gab sich als Polizeibeamter aus, dessen Tochter in einen Unfall involviert gewesen sei. Bei dem Unfall seien Menschen ums Leben gekommen und der Betrüger wolle seine Tochter aus dem Polizeihaft befreien. Er forderte Geld von der Seniorin, um die Kaution seiner Fiktiven Tochter zu bezahlen.

Die Seniorin glaubte die Geschichte und übergab einem Unbekannten Schmuck und Bargeld an ihrer Wohnadresse. Nachdem sich der unbekannte Abholer mit den Sachen aus dem Staub gemacht hatte, kamen der Seniorin Zweifel am Wahrheitsgehalt der Geschichte und sie erstattete Anzeige. Die gleiche Geschichte wird häufig von Betrügern verwendet und ist der Polizei schon lange bekannt. Die Polizei empfiehlt, bei Forderungen nach Geld oder persönlichen Gegenständen immer misstrauisch zu sein und am besten den Hörer aufzulegen. (AZ)