Ulm

vor 1 Min.

Serie "Menschen am Münster": Das sagt Landgerichtspräsident Thomas Dörr

Plus Das Herz der Stadt Ulm selbst sei das Münster, sagt Thomas Dörr. Der Jurist ist zwar Präsident des Landgerichts in Ravensburg, fühlt sich aber als Ulmer.

Von Dagmar Hub

Das Ulmer Münster ist für viele Menschen in der Region identitätsstiftende Mitte der Stadt. Für manchen Kritiker ist es auch Stein des Anstoßes, Ausdruck eines angeblich überhöhten Selbstbewusstseins Ulms. Jedenfalls scheint der Hauptturm des Ulmer Münsters noch länger höchster Kirchturm der Welt zu bleiben, denn in Spanien gilt zunächst bis 2024 ein Baustopp an der Kirche Sagrada Familia in Barcelona. Deren Jesus-Turm, der Ulm den Rekord des höchsten Kirchturms abnehmen soll, soll nun erst zwischen 2030 und 2040 fertig werden. Rekorde einerseits – aber wo schlägt das Herz des Ulmer Münsters eigentlich? Die NUZ machte sich auf die Suche und bekam ganz unterschiedliche Antworten. Den zweiten Teil der Serie widmen wir Thomas Dörr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen