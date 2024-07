Sexuelle Belästigung am Ulmer Bahnhof: Mann fasst 27-Jähriger an den Po

Zu einer sexuellen Belästigung ist es am Sonntagabend am Hauptbahnhof in Ulm gekommen. Ersten Erkenntnissen der Bundespolizei zufolge befand sich eine 27-Jährige gegen 18 Uhr am Bahnsteig 1, als ihr ein 26-Jähriger unvermittelt an das Gesäß gefasst haben soll. Alarmierte Beamte der Bundespolizei hätten den Tatverdächtigen noch vor Ort angetroffen und unterzogen ihn den polizeilichen Maßnahmen. Hierbei soll sich der Mann geweigert haben, seine Personalien anzugeben und soll versucht haben, sich der Kontrolle zu entziehen. Der mit knapp zwei Promille alkoholisierte Mann wurde daraufhin von den eingesetzten Beamten zu Boden gebracht und gefesselt. Er muss nun mit einem Strafverfahren wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung rechnen. (AZ)

