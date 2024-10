Sexuelle Belästigung am Ulmer Bahnhof: Mann fasst anderem Mann an die Genitalien

In einer Toilettenanlage des Ulmer Hauptbahnhofs soll in der Nacht von Montag auf Dienstag ein 42-Jähriger einen anderen Mann sexuell belästigt haben. Nach bisherigen Erkenntnissen der Bundespolizei soll sich der Geschädigte gegen 22.15 Uhr in der Toilette aufgehalten haben. Dort soll ihn der 42-Jährige zunächst zum Oralverkehr aufgefordert haben. Als der Geschädigte dies aber ablehnte, soll ihm der Tatverdächtige unvermittelt an die Genitalien gefasst haben.

Der Geschädigte habe sich daraufhin aus dem Toilettenbereich entfernt und informierte die Bundespolizei über den Sachverhalt. Im Rahmen von sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächte am Bahnhofsvorplatz angetroffen werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung eingeleitet. (AZ)