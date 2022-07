Sicher durch Schwörmontag und Nabada: Diese Tipps gibt die Ulmer Polizei

Über 30 Grad könnte es am Schwörmontag 2022 in Ulm haben. Damit trotz Alkohol beim Nabada und auch beim Feiern danach alles gut geht, gibt die Ulmer Polizei Tipps.

Nach drei Jahren Pause stehen am kommenden Montag, 18. Juli 2022, in Ulm wieder der traditionelle Schwörmontag und das Nabada an. Die Polizei weist im Voraus darauf hin, dass es, wie bei jeder Veranstaltung, Regeln und Grenzen gebe. Sie sollen nicht nur für reibungslosen Verlauf des Ulmer Festes dienen, sondern die Sicherheit jedes Teilnehmenden sorgen.

Beim Schwörmontag bittet die Ulmer Polizei daher insbesondere um folgende Punkte:

Springen Sie nicht von Brücken in die Donau . Der Wasserstand ist derzeit sehr niedrig, an vielen Stellen beträgt die Wassertiefe sogar deutlich weniger als einen Meter. Sie können sich bei einem Sprung in zu flaches Wasser schwer verletzen.

. Der Wasserstand ist derzeit sehr niedrig, an vielen Stellen beträgt die Wassertiefe sogar deutlich weniger als einen Meter. Sie können sich bei einem Sprung in zu flaches Wasser schwer verletzen. Gehen Sie nicht alkoholisiert ins Wasser. Bei einer maximalen Temperatur des Wassers von 16 bis 18 Grad kann ihr Herz-Kreislauf-System leiden, und es kann es zu medizinischen Notfällen kommen.

Bilden Sie keine großen Bootsverbände beim Nabada . Rettungskräfte müssen möglichst ungehindert zu Personen gelangen können, die Hilfe brauchen. Führen Sie eine Teilnehmerliste, auf der Sie notieren, wer mit ihnen im Boot sitzt. Im Unglücksfall können Rettungskräfte dadurch schnell die Vollzähligkeit der Geretteten erkennen.

. Rettungskräfte müssen möglichst ungehindert zu Personen gelangen können, die Hilfe brauchen. Führen Sie eine Teilnehmerliste, auf der Sie notieren, wer mit ihnen im Boot sitzt. Im Unglücksfall können Rettungskräfte dadurch schnell die Vollzähligkeit der Geretteten erkennen. Bespritzen Sie die Zuschauer nicht mit Wasser. Die Regeln der Veranstaltung lassen das nicht zu.

Das Polizeipräsidium Ulm appelliert an die Vernunft und Besonnenheit aller Teilnehmenden, insbesondere der "Kapitäne". Das Nabada am Schwörmontag soll eine Veranstaltung sein, bei der alle Spaß haben und sicher nach Hause kommen. Wie in jedem Jahr sei die Polizei daher präsent und werde Straftaten und Ordnungswidrigkeiten konsequent anzeigen. Die Polizei sei aber auch Ansprechpartner vor Ort, wenn Feiernde Schutz suchen.

Schwörwochenende: Diese Tipps gibt die Polizei beim Parken in Ulm

In der Innenstadt von Ulm feiern in der Schwörwoche gewöhnlich Tausende Menschen ausgelassen miteinander. Die Polizei weist auf Park-and-ride-Parkplätze und die öffentlichen Verkehrsmittel hin, um den Straßenverkehr zu entlasten und die Umwelt zu schonen.

Schwörmontag 2022 und das Feiern mit Alkohol

Wer am Schwörwochenende in Ulm feiert, der trinkt gerne auch mal das eine oder andere Gläschen mit Alkohol. Zum Feiern mit dem berauschenden Mittel weist die Polizei auf wichtige Verhaltensregeln hin.

