Sicher unterwegs: Polizei bietet viele Aktionen für Große und Kleine

Lokal Wie ein Blaulicht-Abenteuerspielplatz mit ernstem Hintergrund: Die Polizei wirbt in Ulm für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Ein Minister hat ein großes Ziel.

Das Grinsen des Jungen auf dem Polizeimotorrad reicht von einem Ohr zum anderen. Ein paar Meter weiter wippen ein paar Kinder auf den Ballen, bald sind sie an der Reihe und dürfen mit einer Drehleiter der Ulmer Feuerwehr nach oben fahren. Was auf den ersten Blick wie ein sehr großer Abenteuerspielplatz wirken könnte, hat einen ernsten Hintergrund. Vor einem Anhänger, auf dem die Wracks eines Sportwagens und eines Motorrads aufgeladen sind, erzählt ein bayerischer Polizist einer Gruppe Buben und Mädchen die Geschichte eines Mannes, der bei einem illegalen Autorennen ums Leben gekommen ist.