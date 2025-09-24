Sie haben den richtigen Riecher: Ulmer Rettungshunde sind Experten bei der Vermisstensuche

Rund 30-mal pro Jahr rücken die ehrenamtlichen Helfer aus, um vermisste Menschen zu suchen. Jetzt hat die Rettungshundestaffel der Ulmer Feuerwehr ihr 50. Jubiläum gefeiert.

Im Jahr 1975 hat sich das Innenministerium wegen Geldmangels aus der Ausbildung von Rettungshunden zurückgezogen – in der Überzeugung, dass technische Lösungen den Hund als Helfer bald überflüssig machen. Doch bis heute gibt es keine mobile Technik, die wie eine Hundenase eine Million Gerüche unterscheiden und so die Spur eines vermissten Menschen aufnehmen kann. Und Verschüttete neun Meter tief unter Beton zu erschnüffeln, schaffen die ausgebildeten Rettungshunde spielend.

Für die Vermisstensuche wird keine Rechnung ausgestellt

So war es damals für einige begeisterte Rettungshundeführer selbstverständlich, die erfolgreiche Arbeit in die eigene Hand zu nehmen. Unter ihnen war der heute 84-jährige Werner Dischinger, der zu den Anfängen sagt: „Wir hatten nichts.“ Vereinsheim und Übungsgelände mussten rein auf Spendenbasis gebaut werden und selbst, wenn ein Vermisster gefunden wird, wird bis heute dafür keine Rechnung ausgestellt. Ehrenamtlichkeit ist eines der wesentlichen Merkmale in der deutschen Rettungshundearbeit.

Neben zahlreichen Redebeiträgen dominierten die praktischen Vorführungen den Festakt. In einer faszinierenden Kombination aus Spiel und Disziplin haben die Hunde ihr Können vorgeführt. Kaum ein Halten gab es, als die Drehleiter aufgebaut war. Rund 15 Meter auf den Leiterstufen bis in den Korb hochzulaufen, war eine Vorführung, die nur Sekunden dauerte. Die nachfolgende Rettungshundeführerin brauchte deutlich länger.

Und auch gegenüber Ablenkungsversuchen waren die Hunde immun. Ein Vermisster lag auf der Wiese und hatte eine rote Wurst in der Hand. Doch der Rettungshund konzentrierte sich auf seine Aufgabe: Such und hilf, so sein Befehl. Anstatt in die lecker riechende Wurst zu beißen, saß er dann bellend neben dem Vermissten und in freudiger Erwartung eines Stück Käse als Leckerli. Die Wurst gab es dann auf dem Rückweg als zusätzliche Belohnung.

Die Hunde haben Vertrauen und nehmen den Weg durch die Flammen

Trümmersuche oder auch Flächensuche, die 24 geprüften Teams aus Hund und Hundeführer sind perfekt aufeinander eingespielt. Wie groß das Vertrauen zum Hundeführer ist, zeigen die Hunde, wenn sie durch einen Tunnel laufen, um den ringsherum die Flammen schlagen. Der Hund weiß: Wenn das Herrchen den Befehl erteilt, durchzulaufen, dann ist es auch sicher und der Hund macht sich auf den Weg. Die älteren Hunde, die den Flammentunnel als Highlight zahlreicher Vorführungen schon gut kennen, sind auch hier kaum zu bremsen, schließlich wartet danach auch noch ein Leckerli.

Während in der Anfangszeit der Ulmer Rettungshundestaffel einige Auslandseinsätze anfielen, sind Hunde heutzutage in der Region unterwegs. Damals ging es zu Trümmersuchen in der Türkei, dem Nordjemen oder Tunesien. Heutzutage sind es Vermisste in Ulm, dem Alb-Donau-Kreis und den angrenzenden Landkreisen. Einer der letzten Großeinsätze führte zum Zugunglück bei Riedlingen, dort musste in den anfangs noch nicht zugänglichen Trümmern genauso gesucht werden wie in der Umgebung nach Menschen, die verletzt und in Panik von der Unfallstelle geflüchtet waren. Hier war es ein gutes Zeichen, wenn ein Flächensuchhund nichts fand.