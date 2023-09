Ulm

Warum sie ihre besonderen Familienschätze dem Museum Ulm schenkt

Plus Seit rund 300 Jahren wurden der Wappenbrief und die Elfenbeinfiguren in Susan Atkinsons Familie immer weitergegeben. Erst ihre Mutter lüftete das Geheimnis hinter den alten Erbstücken, die nun ihren Weg von Amerika nach Ulm fanden.

Die fein geschnitzten Elfenbeinfiguren sollten unbedingt sicher in Ulm ankommen. Ein Versand per Paket – ausgeschlossen. Auf der langen Reise von Kalifornien in die Münsterstadt wollte Susan Atkinson die Kostbarkeiten nicht aus den Augen lassen. Nun überbrachte sie ihren Familienschatz persönlich der Stadt, aus der er ursprünglich kam, stiftete ihn dem Museum Ulm und erfüllte damit auch einen Wunsch ihrer verstorbenen Mutter.

Im Museum Ulm werden Schätze aus Amerika abgegeben

Es kommt doch relativ häufig vor, dass Menschen Dinge im Museum abgeben wollen. Nicht selten überschätzen sie dabei den Wert ihrer Habseligkeiten. Doch als Susan Atkinson sich im Februar per Mail beim Museum Ulm meldete, war Kuratorin Eva Leistenschneider schnell klar: Das, was die ältere Dame hier anbietet, ist wirklich etwas Besonderes – waren barocke Elfenbeinfiguren doch erst vergangenes Jahr der Fokus einer ihrer Ausstellungen.

