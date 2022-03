Ulm

Sie steht in Ulm auf der Bühne, während zu Hause in Ukraine der Krieg tobt

Am Ulmer Theater gibt Maryna Zubko die Zerbinetta in Ariadne auf Naxos. Sie singt umringt von Clowns fröhliche Lieder - dabei plagen sie gerade viele Sorgen, etwa um die Eltern daheim in der Ukraine.

Plus Die ukrainische Sopranistin Maryna Zubko gehört zum Ensemble des Ulmer Theaters. Wie sie es schafft weiterzumachen, während in der Heimat das gewohnte Leben zusammenbricht.

Von Dagmar Hub

Sie wird die Rolle der Zerbinetta singen am Donnerstag auf der Bühne des Theates Ulm, in der Strauss-Oper "Ariadne auf Naxos". „Und ich kann singen. Ich will Stärke zeigen“, sagt Maryna Zubko. „Aber es ist schwer.“ Wenige Minuten, ehe sie am Montagabend diesen Entschluss äußert, hat die Sopranistin die Stimme ihrer Mutter am Telefon gehört. Ein WhatsApp-Telefonat, bei dem ihr die Mutter sagte, dass es ab dem folgenden Tag wohl nicht mehr möglich sein wird, Kontakt zu haben. Man erwarte den Ausfall des Internets für den Dienstag. Sirenen waren während des Anrufs im Hintergrund zu hören, berichtet die Sängerin.

