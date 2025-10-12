Sieben neue Stolpersteine erinnern an NS-Opfer

An sieben Orten in Ulm verlegt der Künstler Gunter Demnig am heutigen Montagvormittag Stolpersteine für NS-Opfer. Unter denen, der gedacht wird, sind sowohl jüdische Familien oder deren Mitglieder als auch Euthanasie-Opfer, die alle in Ulm im Bereich Keplerstraße/Syrlinstraße/Bessererstraße gelebt hatten. Bei dieser zwölften Stolpersteinverlegung in Ulm werden auf insgesamt 13 solcher Steine Namen von Opfern stehen.

13 Steine tragen den Namen von NS-Opfern

David Eis war einer jener Männer, die in der Reichspogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 aus ihren Häusern und Wohnungen geholt, auf dem Weinhof schwer misshandelt und dann ins Konzentrationslager Dachau gebracht worden waren. Als Sohn einer jüdischen Familie aus Bingen war er als Kaufmann in der Holzindustrie nach Ulm gekommen und hatte dort die nichtjüdische Bertha Häfner geheiratet. 1921 wurde er Vater einer Tochter namens Margot. David Eis musste seine Agentur während des Nationalsozialismus schließen und wurde noch im Februar 1945 nach Theresienstadt deportiert. Er überlebte das Konzentrationslager schwer gezeichnet und starb 1962 in Ulm.

David Eis müsste Hugo Stern gekannt haben, der über lange Zeit in der Syrlinstraße ein Versicherungsbüro betrieben hatte. Stern, geboren 1879 in Ulm, dürfte einer jener Juden gewesen sein, die sich nicht hatten vorstellen können, was im Holocaust geschehen würde, denn er hatte während des Ersten Weltkrieges als Soldat für Deutschland gekämpft. Auch Stern war unter jenen Ulmer Juden, die in der Reichspogromnacht in den Brunnen auf dem Weinhof getrieben, misshandelt und nach Dachau gebracht wurden. Er musste sein Büro schließen und verarmte infolgedessen. Hugo Stern wurde wie seine Schwester Emma, die ihm den Haushalt geführt hatte, deportiert und in einem Vernichtungslager ermordet.

Unter den Opfern des Nationalsozialismus, derer mit den Stolpersteinen gedacht wird, sind dieses Mal auch drei Menschen, die 1940 in der Tötungsanstalt Grafeneck bei Gomadingen ermordet wurden. Mehr als 10.000 psychisch kranke oder behinderte Menschen wurden in jenem Jahr dort getötet. Klara Hiller war eine von ihnen. Als Zwanzigjährige war sie mit ihren Eltern aus Sigmaringen, wo der Vater als Bahnschaffner gearbeitet hatte, nach Ulm gekommen. Klara litt schon als Kind unter epileptischen Krampfanfällen, die im Erwachsenenalter auch Verletzungen verursachten, weswegen die als fleißig beschriebene Frau in die Behindertenanstalt Weissenau gebracht wurde. Von dort aus wurde sie am 1. August 1940 nach Grafeneck deportiert und im Gas ermordet.

Auch kranke Weltkriegssoldaten wurden ermordet

Wenige Wochen vor Klara Hiller starben dort die beiden Ulmer Albert Schwarz und Otto Häußler. Schwarz erlebte als junger Mann den Selbstmord seines Vaters im Krisenjahr 1929. Wenig später wurde er in die Heilanstalt Weissenau eingewiesen, nach Grafeneck transportiert und dort ermordet. Um die Tötung zu verschleiern, wurde ein gefälschtes Sterbedatum eingetragen. Otto Häußler wurde nach einer schweren Verwundung, die er als Soldat im Ersten Weltkrieg erlitten hatte, in eine Heilanstalt eingewiesen, wobei diagnostiziert wurde, dass seine psychischen Symptome auf diesen Kriegseinsatz zurückzuführen waren. Seine Militärrente wurde gestrichen, er wurde 1940 nach Grafeneck gebracht und ermordet.

Info: Die Stolpersteinverlegung beginnt am heutigen 13. Oktober um 9 Uhr in der Keplerstraße 12, wo Otto Häußler gelebt hatte.