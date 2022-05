"Sind Sie Ausländer? Nein! Ich bin Türke!" feiert Premiere am Theater Ulüm

Plus Familie Tas hat jetzt die deutsche Staatsbürgerschaft und tut sich mit dem "deutsch sein" teils gar nicht so schwer - der typische Italienurlaub lässt grüßen.

Atilla Cansever blickte nach oben und hoffte, Aydin Engin möge von dorther irgendwie zuschauen – und mitlachen können: Der türkische Theaterautor und Kolumnist, der in seinem Heimatland seit dem Putschversuch von 2018 unter Polizeikontrolle stand, starb Ende März. Engin hatte eine lange Reihe von Stücken fürs Theater Ulüm geschrieben. Nun führt Atilla Cansever in der Oberen Donaubastion die letzte der Integrationskomödien Aydin Engins auf, von ihm selbst ergänzt. Humorvoll geht es zu bei „Sind Sie Ausländer? Nein! Ich bin Türke!“ – dabei aber nie ohne ironisierenden Tiefgang.