Sister's Wild Cinema: Kino nur von Frauen

In der fünften Auflage dieses Ulmer Filmfestivals gibt es erstmals Werke in Spielfilmlänge zu sehen. Los geht es diesen Freitag mit einem Kurzfilmspaziergang durch die Innenstadt.

Ein Ulmer Festival will Frauen ihren Platz in der "männerdominierten Unterhaltungsindustrie" einräumen. In der Filmbranche seien Frauen seit Langem und viel zu oft unterrepräsentiert, sagen die Veranstalterinnen. Bereits zum fünften Mal findet das "Sister's Wild Cinema" nun statt. Los geht es heuer diesen Freitag, 26. August, mit einem nächtlichen Spaziergang.

Mit Kurzfilmen wollen die Festivalmacherinnen die Dunkelheit erobern. Mit der Kultur-Ape der Ulmer Kulturabteilung ziehen sie durch die Stadt und zeigen per Beamer preisgekrönte Kurzfilme. Mitspazieren und mitschauen ist kostenfrei möglich. Treffpunkt dazu ist am Berblinger Turm um 21 Uhr. Die Festivalmacherinnen versprechen fein erzählte Dramen, rasante Komödien und Arthouse. Insgesamt sieben Filme sind bei dem Spaziergang zu sehen, darunter zwei Dramen zu Flüchtlingsthemen ("The King" und "Without a name") und drei Komödien. Die Filme dauern jeweils zwischen drei und 20 Minuten.

Weiter geht es mit dem dreitägigen Festival am Samstag. Dort werden erstmals auf einem "Sister's Wild Cinema" Langfilme gezeigt - eine Neuerung zum fünften Geburtstag. Gezeigt werden die Filme im Arthousekino Mephisto. Um 11 Uhr läuft der Kinderfilm "Mission Ulja Frank" der Regisseurin Barbara Kronenberg. Der mit einigen Preisen ausgezeichnete Film dreht sich um das wissenschaftsinteressierte Mädchen Ulja, das sich mit einem Freund auf die Suche nach einem Meteoriten macht. Im Anschluss wird um 14 Uhr "Das Massaker von Anröchte" zu sehen sein, eine absurde Komödie über einen Hunnenüberfall auf eine Kleinstadt. Regisseurin und Produzentin Hannah Dörr berichtet nach dem Film im Talk über ihre Erfahrungen und ihr Filmdebüt. Werke der Berlinerin wurden bereits mit renommierten Preisen bedacht, unter anderem mit dem Publikumspreis der Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen und dem Grimme-Preis.

Der Sonntag als letzter Festivaltag findet dann nur noch online statt. In einer Masterclass zum Thema "Warum wir Verbündete brauchen" berichtet Drehbuchautorin, Sensitivity Reader und Beraterin Arpana Aischa Berndt von ihrer Arbeit. Was sind die Voraussetzungen für diskriminierungssensibles Arbeiten? Was sind die Grundlagen, um Allyship in Filmproduktionen aktiv zu praktizieren? Welche Hürden sind zu erwarten und welche Schwierigkeiten sind unvermeidlich? Um Fragen wie diese wird es dabei ab 17 Uhr gehen.

Info: Weitere Informationen zum Festival unter wildcinema.de