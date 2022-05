Ulm

vor 48 Min.

So erlebte Pfarrerin Stephanie Ginsbach den Messerangriff im Ulmer Münster

Plus Erst Schreck und ein merkwürdiger Gedanke, später Dankbarkeit – auch, weil alle umsichtig reagierten: So beschreibt die Pfarrerin den Angriff im Ulmer Münster.

Von Dagmar Hub

Ihr Hauptgefühl, sagt Stephanie Ginsbach, ist eine unendlich große Dankbarkeit: Die 39-Jährige, Pfarrerin am Ulmer Münster und alleinerziehende Mutter, blieb bei einer Messerattacke am Sonntagmorgen im Frühgottesdienst unverletzt. Menschen halfen ihr in der gefährlichen Situation schnell, denen sie dafür herzlich "danke" sagen will. Was geschehen hätte können, hätten Gottesdienstbesucher die Nerven verloren, mag sie sich nicht vorstellen.

