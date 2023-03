Ulm

17:57 Uhr

So feiert das Nabi in Ulm seinen 100. Geburtstag

Das Naturkundliche Bildungszentrum in Ulm feiert Geburtstag. Seit 100 Jahren werden die Exponate der Sammlung ausgestellt.

Plus Von "Mördermuschel" bis zur "Sendung mit der Maus": Das Naturkundliche Bildungszentrum in Ulm hat in seinem Jubiläumsjahr viel vor.

Von Dagmar Hub Artikel anhören Shape

Etwa 140.000 Exponate befinden sich heute im Besitz des Naturkundlichen Bildungszentrums (Nabi) Ulm. Und es kommen immer wieder neue hinzu, wie jüngst die "Mördermuschel", eine mindestens 120.000 Jahre alte Riesenmuschel. Ein Mann namens Grieb trug im 19. Jahrhundert den Grundstock dieser Sammlung zusammen. Die Stadt Ulm übernahm die gesammelten Raritäten Anfang des 20. Jahrhunderts und seit genau hundert Jahren kann man in Ulm naturkundliche Exponate besichtigen – Anlass für ein Jubiläumsjahr des Nabi mit vielen Highlights.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen