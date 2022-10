So fördert Ulm die Chancengerechtigkeit und Vielfalt

Am Münsterplatz 25 beleuchtet ein "Parcours der Vielfalt" die Themen Chancengerechtigkeit, Vielfalt und Stereotype. Dahinter steckt mehr als eine Ausstellung.

Wenn Gunter Czisch den Schwörbrief bemüht, weiß der Zuhörende, dass es dem Stadtoberhaupt wichtig ist. So auch bei der Eröffnung der Ausstellung "Wir alle – Chancengerechtigkeit und Vielfalt in der Stadt Ulm". Denn das 54-seitige "Handlungskonzept für Chancengleichheit und Vielfalt" das dahintersteckt, stehe in der Tradition der jährlichen Mahnung, den sozialen Frieden und den Zusammenhalt zu fördern.

Vielfalt als Zugkraft von Ulm

Das "Vielfaltkonzept" sei ein ganz wichtiger Baustein der städtischen Aktivitäten. Mit den im Zentrum stehenden zwei Wörtern "Wir" und "Alle" werde etwas ausgedrückt, dass schließlich die ganze Gesellschaft bewege. "Die Worte bedeuten heute noch mehr als vielleicht vor ein paar Jahren." Zum einen gehe es um fundamentale demokratische Prinzipen, die die Stadt damit hochhalte, zum anderen aber auch um den Erfolg von Ulm als Stadt und als Standort. In Zeiten von Fachkräftemangel müsse eine Kommune klar Haltung beziehen, um attraktiv für sämtliche Arbeitskräfte aus Wirtschaft und Wissenschaft zu sein: "Wir wollen attraktiv sein, für ganz viele Menschen."

Die Stadt Ulm veröffentlichte ein "Handlungskonzept für die Chancengerechtigkeit und Vielfalt". Foto: Oliver Helmstädter

In Ulm leben 127.000 Menschen aus 160 Ländern

Die Rahmenbedingungen, die das "gute Zusammenleben" ermöglichen, hat jetzt das "Team Chancengleichheit und Vielfalt" zusammengetragen. Beauftragt vor zwei Jahren vom Ulmer Gemeinderat wurde nun ein schriftliches Konzept als Arbeitsgrundlage vorgestellt. Auf 54 Seiten werden verschiedene Handlungsfelder beschrieben, die Leitlinien für das Miteinander von 127.000 Einwohnerinnen und Einwohnern aus 160 Ländern, verschiedenen Alters und mit verschiedenen Handicaps bis 2030 auf stabile Beine stellen sollen. Von der Qualifikation des Rathausteams in Sachen Vielfaltkompetenz bis hin zur Verwendung der leichten Sprache.

Insgesamt werden 87 konkrete Leitlinien formuliert, deren Einhaltung bis 2030 durchgesetzt werden soll. Eingeteilt sind sie in "Kurzfristige Maßnahmen – bis Ende 2023 abgeschlossen", "Mittelfristige Maßnahmen – bis 2026" und "Langfristige Maßnahmen – bis 2030".





Vom 29. September bis zum 12. Oktober können Menschen am Münsterplatz 25 ("M25") eine interaktive Ausstellung rund um Chancengerechtigkeit und Vielfalt, Schubladendenken und Stereotype erkunden. Foto: Oliver Helmstädter

Die Ausstellung "Wir alle – Chancengerechtigkeit und Vielfalt in der Stadt Ulm" begleitet das Ganze. Am Münsterplatz 25, dem "M25" und städtischen Erlebnisraum für aktuelle stadtpolitische Themen, stehen ab sofort (bis Donnerstag, 13. Oktober) Mitmachformate in einem Diversityparcours zur Verfügung. Es warten etwa lebensgroße Figuren, die sich mit dem Thema Schubladendenken auseinandersetzen. Im kleinen Kino laufen in Endlosschleife Kurzfilme zum Thema Chancengleichheit. Geöffnet ist das "M25" mittwochs bis sonntags von 14 bis 18 Uhr, samstags 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Das Rahmenprogramm umfasst Workshops, Vorträge, Führungen und weitere Veranstaltungen, die Begegnungen schaffen: von "Anders.Als.Wir – Rassismus im Alltag" (5. Oktober) bis hin zu "Menschlichkeit lädt ein – Austausch und Kennenlernen bei Musik und Essen" (8. Oktober).