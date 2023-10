Ulm

vor 20 Min.

So geht es der jüdischen Gemeinde in Ulm nach dem Angriff durch die Hamas

Plus Der Ulmer Rabbiner Trebnik ist erschüttert. Er spricht über Befürchtungen, die auch die Region betreffen, und über das, was Menschen nun machen können.

Von Sebastian Mayr Artikel anhören Shape

Am Ulmer Rathaus hängt seit dem Sonntag eine israelische Fahne, auf dem Gedenkstein für die Holocaust-Opfer vor der Synagoge liegen Blumen. Dort hat jemand auf eine christliche Segenskarte "Shalom Israel" geschrieben. Seit dem Samstag sind nach dem Angriff durch die Hamas Hunderte Menschen gestorben. Rabbiner Shneur Trebnik ist erschüttert, er fürchtet sich auch vor Folgen in Ulm. Damit ist er nicht alleine.

Lehrerkräfte aus dem Kreis Neu-Ulm äußerten noch am Wochenende Befürchtungen, dass die Kämpfe den Antisemitismus unter Kindern und Jugendlichen stärken könnten. So war es in der Vergangenheit bei blutigen Auseinandersetzungen im Nahen Osten gewesen. Menschen aus dem Landkreis bekundeten in sozialen Netzwerken Unterstützung für die Hamas. Doch die Unterstützung für Israel ist groß. Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch verurteilt den "Angriff der terroristischen Hamas". Terror und Gewalt hätten keinen Platz in einer humanitären Gesellschaft. Israel habe das Recht, sich gegen diesen Angriff auf seine Bevölkerung zu verteidigen. Gleichzeitig sehnten sich Millionen von Menschen in allen politischen Lagern nichts mehr herbei als Frieden. Der frühere Ulmer evangelische Dekan und jetzige württembergische Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl gedachte der Menschen in Israel in einem Gottesdienst. Der Angriff der Hamas bringe großes Leid und bedrohe den Staat in seiner Existenz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen