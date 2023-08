So hart trifft der Neubau der Gänstorbrücke die Ulmer Ruderer

Plus Erst die Donau-Absenkung, dann jahrelange Brückenbauarbeiten und am Horizont der Donaustrand: Der Ulmer Ruderclub steht vor großen Herausforderungen.

Raimund Hörmann hat derzeit viel zu tun. Erst kürzlich sorgte die vermutlich unbegründete Befürchtung, dem Ruderclub werde das Grundstück eines anderen Vereines zugeschustert, für große Verwirrung. Die Notlage der Ulmer Sportinstitution, die sich hinter den Irritationen verbarg, steht nach den Worten Hörmanns jedoch außer Frage, und sei existenzgefährdend für den Verein. Denn die Bauarbeiten an der Adenauerbrücke und der Gänstorbrücke machen einen normalen Trainingsbetrieb für die Ruderer auf absehbare Zeit unmöglich. Und das ist nicht die einzige Sorge, über die sich die Verantwortlichen den Kopf zerbrechen müssen.

Zunächst wäre da der Zeitraum zwischen dem 6. September bis zum 7. Oktober. Dann nämlich, werden die Ersatzstützpfeiler an der Gänstorbrücke eingebaut, die für alle weiteren Arbeiten notwendig sind. Um die Pfeiler zu platzieren, soll die Donau um eineinhalb Meter abgesenkt werden, was nach den Worten von Raimund Hörmann erst vor Kurzem angekündigt wurde. "Ich wusste, dass die Pfeiler eingebaut werden, aber die Nachricht, dass man dazu auch die Donau absenken muss, kam erst vor acht Tagen", ärgert sich der Chef des Ruderclubs. Denn vor allem die Absenkung macht den Sportlern zu schaffen.