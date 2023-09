So kämpft die Kinderstiftung Ulm/Donau-Iller gegen Armut in der Region

Plus Zwei erfolgreiche Angebote gibt es, daneben weitere Hilfen. Die Ideen für neue Ansätze sind bis jetzt nicht am Ende, ein Geheimnis ist bis heute jedoch nicht gelüftet.

Ideen haben sie schon. Vielleicht lässt sich ein Angebot ausweiten, vielleicht kann ein neues dazukommen. Um den Jahreswechsel herum wollen sie sich bei der Kinderstiftung Ulm/Donau-Iller Gedanken machen. Die beiden Programme sowie die Hilfs- und Fördermöglichkeiten laufen bereits erfolgreich. Der Bedarf an Unterstützung bleibt groß, denn das wichtigste Ziel lautet: Kein Kind soll in Armut aufwachsen. Seit zehn Jahren gibt es die Stiftung und ein Geheimnis ist bis heute nicht gelüftet.

Ein in Ulm aufgewachsenes und seit vielen Jahren im Ausland lebendes Geschwisterpaar hat die Kinderstiftung Ulm/Donau-Iller zunächst mit drei Millionen Euro Kapital ausgestattet. Als sich abzeichnete, dass die Zinsen stark zurückgehen, wurde das Vermögen auf zehn Millionen Euro aufgestockt. Wer die Geschwister sind, weiß auch Annette Fiegel-Jensen nicht. "Ich kenne die Namen nicht, ich habe keinen Kontakt und keine Adresse", sagt die Geschäftsführerin der Kinderstiftung. Die Geschwister wollen und sollen anonym bleiben.