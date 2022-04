Ulm

vor 26 Min.

Überall Kameras: So kam die Polizei dem Kaufhaus-Erpresser auf die Spur

Plus Eine Beamtin der Polizei schildert, wie Aufnahmen von Kameras ausgewertet wurden. Ihre Aussage zeigt, wie stark der öffentliche Raum in Ulm überwacht wird.

Von Michael Ruddigkeit

Am Landgericht Ulm läuft derzeit der Prozess gegen den mutmaßlichen Erpresser der Galeria Kaufhof GmbH. Er soll im Oktober vorigen Jahres in dem Kaufhaus in der Bahnhofstraße in Ulm eine Bombenattrappe deponiert und damit gedroht haben, eine echte Bombe zu zünden, falls ihm nicht Bitcoins von erheblichem Wert übergeben würden. Die Polizei war ihm damals rasch auf die Spur gekommen. Eine Beamtin berichtete nun vor Gericht als Zeugin über die Auswertung von Kameraaufzeichnungen. Ihre Aussage zeigt, wie stark der öffentliche Raum überwacht wird – ohne dass sich die meisten dessen bewusst sind.

