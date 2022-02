So könnte das Internationale Donaufest in Ulm 2022 ablaufen

Plus Ein Festival der Donauländer findet alle zwei Jahre in Ulm und Neu-Ulm statt - eigentlich. 2020 fiel das Donaufest aus. Wie stehen die Chancen dieses Jahr?

Wer weiß schon, welche Haken Corona noch schlagen wird, im dritten Jahr der Pandemie - aber im Donaubüro Ulm/ Neu-Ulm bereiten sich trotzdem alle auf ein riesiges Fest vor, das im Juli 2022 stattfinden soll. Hier in der Ulmer Kronengasse ist die Schaltzentrale des Internationalen Donaufests, hier hängen die Flaggen der zehn Länder im Herzen Europas, die der Fluss verbindet. Von Österreich bis zur Ukraine: zehn Länder zu Gast in einer Doppelstadt, das ist das Motto, wenn im Zweijahrestakt das Internationale Donaufest steigt.