Ulm

vor 17 Min.

So könnte es im neuen Museum Ulm aussehen

Plus Im September war der offizielle Spatenstich für den Museumsumbau in Ulm. Erste Entwürfe zeigen nun, wie das neue Eingangsgebäude aussehen könnte.

Von Franziska Wolfinger

Die Sanierungsarbeiten am Museum Ulm laufen schon auf Hochtouren. Wer das Gebäudeensemble entlang der neuen Straße passiert und nach oben blickte, entdeckte vor ein paar Wochen vielleicht schon ein fehlendes Dach. Noch steht nicht fest, wie genau das Museum nach dem großen Umbau wirklich aussehen wird. Nun gibt es erste Skizzen der Ansicht zum Marktplatz.

Am Marktplatz wird sich, wie bisher, der Museumseingang befinden. Und der war schon lange ein Sorgenkind. Versteckt am Rande des Platzes, klein, unauffällig an einer etwas uneinheitlichen Fassade. Wer nicht wusste, dass sich dort ein großes Museum befindet, das Kunst von der Eiszeit bis zur Gegenwart beheimatet und eigentlich ein Anziehungspunkt für Touristinnen und Touristen sowie Einheimische gleichermaßen sein sollte, wäre womöglich direkt daran vorbeigelaufen. Das Museum Ulm erstreckt sich - von außen kaum ersichtlich - über mehrere historische Gebäude, die Bauplaner sprechen in diesem Zusammenhang immer von einem Ensemble.

