So macht Ulm das Donaustadion für die Bundesliga tauglich

Plus Am ersten Augustwochenende startet der SSV Ulm Fußball in die Saison der Zweiten Bundesliga. Diese Sofortmaßnahmen hat der Ulmer Gemeinderat jetzt auf den Weg gebracht.

Von Oliver Helmstädter

Jamal Musiala hatte das 1:0 im Länderspiel Deutschland gegen Ungarn längst erzielt, es war Halbzeitpause in Stuttgart als im großen Sitzungssaal des Ulmer Gemeinderats Ulmer Fußball Thema wurde. Mit guten Nachrichten zu EM-Zeiten für die Zweitligaspatzen

Die Zeit drängt: Vermutlich am Samstag, 3. August, startet der SSV Ulm Fußball in die Zweitligasaison, ziemlich genau 25 Jahre nach dem Aufstieg der Spatzen in die Bundesliga. Im Hauptausschuss des Ulmer Gemeinderats stellte Gerhard Semmler, Abteilungsleiter Bildung und Sport der Stadt, jene Punkte vor, die laut einem Schreiben der Deutschen Fußball Liga (DFL) an den Verein umgesetzt werden müssen, um zumindest eine provisorische Genehmigung für das Donaustadion in Deutschlands zweithöchster Spielklasse zu erhalten.

