Ulm

So oft wird die Bundespolizei am Ulmer Hauptbahnhof attackiert

Plus Die Gewalt an Bahnhöfen im Südwesten hat 2022 zugenommen. Wie ist die Lage nun und wie ist sie in Ulm? Die Bundespolizei nennt auch die Zahl der Sexualdelikte.

Von Sebastian Mayr

Im Juli hatten eine Frau und ein Mann Sex in einem ICE von München nach Ulm, Fahrscheine hatten sie nicht. Im Ulmer Hauptbahnhof legte die Bundespolizei dem aggressiven Paar Handschellen an. Dabei biss der Mann einem Beamten in die Hand. Im August küsste ein 57-jähriger Mann eine schlafende 32-Jährige im Regionalzug von Stuttgart nach Ulm und berührte sie an den Brüsten. In Ulm wollte er sie erfolglos aus dem Zug schleppen. Vor der Polizei flüchtete der Mann, wurde aber festgenommen. Wie oft es in Zügen und an Bahnhöfen zu sexuellen Übergriffen und zu Angriffen auf die Staatsgewalt kommt, zeigen Zahlen der Bundespolizei.

Auf Anfrage unserer Redaktion hat die auch für den Ulmer Hauptbahnhof zuständige Bundespolizeiinspektion Stuttgart die Polizeiliche Eingangsstatistik der Bundespolizei (PES) ausgewertet. Zuständig ist die Inspektion für 16 Landkreise sowie knapp 1500 Kilometer Schienen, die sich von Wertheim im Norden bis Bad Schussenried im Süden und von Weil der Stadt im Westen bis Bopfingen im Osten erstrecken. Flächenmäßig ist das beinahe die Hälfte Baden-Württembergs. Damit ist die Bundespolizeiinspektion Stuttgart mit ihren Revieren in Ulm, Tübingen, Heilbronn sowie der Landeshauptstadt selbst eine der größten Flächeninspektionen in der Republik. Die Zahlen, die unserer Redaktion vorliegen, beziehen sich auf Sexualdelikte und Widerstände gegen die Staatsgewalt in der Zeit zwischen 1. Januar 2022 und 30. Juni 2023. Die beiden genannten Vorfälle aus dem Juli und August sind also nicht enthalten.

