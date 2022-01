Ulm

vor 49 Min.

So reagieren OB und Polizeipräsident auf den Corona-Spaziergang in Ulm

Der "Corona-Spaziergang" endete am Montagabend mit Klatschen und Pfeifen am Marktplatz vor dem Ulmer Rathaus.

Plus Stadt Ulm und Polizei kündigen Sanktionen für weitere Verstöße gegen die Maskenpflicht an. Es gibt auch Verständnis für die Motivation mancher "Spaziergänger".

Von Sebastian Mayr

Nach dem die erst am Wochenende eingeführte Maskenpflicht beim insgesamt neunten "Corona-Spaziergang" in Ulm am Montagabend von vielen missachtet worden war, haben Oberbürgermeister Gunter Czisch und Polizeipräsident Bernhard Weber Sanktionen bei weiteren Verstößen angekündigt. Beide äußerten auch Verständnis – aber nur eingeschränkt.

