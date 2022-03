Ulm

06:30 Uhr

So reagiert die Volkshochschule Ulm auf den Krieg in der Ukraine

Die vh Ulm reagiert auf verschiedenen Ebenen auf den Ausbruch des Krieges. Im Programm, aber auch durch Beteiligung an Veranstaltungen wie Friedensgebeten und Kundgebungen.

Plus Das neue Programm der vh Ulm war gerade fertig, als der Überfall Russlands auf die Ukraine begann. Die Bildungseinrichtung handelt nun auf mehreren Ebenen.

Von Dagmar Hub

Das Programm der Ulmer vh fürs Frühjahrs- und Sommersemester 2022 steht unter dem Motto „He.She.They“. Auch die Semstereröffnung am 10. März ist geprägt von der Kooperation mit dem Verein „Young and Queer Ulm e.V.“. Doch gerade als das neue Programm fertig war, begann der Ukraine-Krieg mit dem Überfall auf das Land. Der Ausbruch des Krieges in Europa habe ihn geschockt und entsetzt, sagt vh-Leiter Christoph Hantel. Die vh Ulm reagiert auf mehreren Ebenen spontan ins Programm hinein.

