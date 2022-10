So schmeckt das neue Gold-Ochsen-Jahrgangsbier

Die Ulmer Brauerei setzt für den Geschmack auf Holz aus Südtirol, das der Braumeister höchstpersönlich geschlagen haben soll. So mundet das Starkbier.

In diesem Jahr jagt bei der Ulmer Traditionsbrauerei Gold Ochsen ein Jubiläum das nächste. Neben dem 425-jährigen Bestehen der Brauerei selbst feiert das Gold-Ochsen-Jahrgangsbier seinen zehnten Geburtstag.

Ein Zirbenbock aus Ulm

Zu diesem Anlass haben die Braumeister ein ungewöhnliches Bier kreiert: den Gold Ochsen Zirbenbock. In blumigen Worten umschreiben die Brauer ihr Bier: "Beim Einschenken präsentiert sich die Starkbierspezialität in einem samtigen Waldhonigton und versprüht sogleich den zarten Duft des Holzes, das von Braumeister und Laborleiter Alexander Maier höchstpersönlich in Südtirol, auf 2000 Metern Meereshöhe inmitten der herrlichen Berge des Ahrntals frisch geschlagen wurde."

Im Antrunk zeige sich nach der cremigen Schaumkrone ein vollmundiger Körper mit Anklängen von Karamell und Honig, während das unverkennbare Aroma der Zirbelkiefer im Duett mit dem Hopfen im Abgang sanft nachklingt.

Gold-Ochsen-Braumeister kennt sich aus in Südtirol

Für Alexander Maier ist Südtirol wie ein zweites Zuhause – und seiner handwerklichen Begabung ist die Idee für den Gold Ochsen Zirbenbock geschuldet. Was mit Zirbenspänen, die mit Bier versetzt wurden, begann, entwickelte sich Stück für Stück zu einer ausgereiften Rezeptur. „Um die Zirbe zur Geltung zu bringen, mussten wir die Balance zwischen einem nicht zu hellen oder zu dunklen Bier finden. Denn je nachdem tritt der Geschmack des Holzes zu wenig oder zu stark in den Vordergrund. Letztendlich war ein heller Bock die richtige Wahl“, erklärt Maier.

Ein Bier auf 1597 Flaschen limitiert

Für die Kreation wurde dem Pilsner Malz zur Abrundung noch etwas Münchner Malz an die Seite gestellt. Diese vereinen sich mit den drei verschiedenen Tettnanger Aromahopfen und dem Zirbenholz, das die lange Reifung des Bieres begleitet, zu einer "harmonischen Gesamtkomposition". Die schwarzen 0,75-Liter-Flaschen mit Korkverschluss sind ab sofort im Brauerei Shop, im Ochsen Shop in der Ulmer Innenstadt sowie bundesweit über den Gold Ochsen Online Shop erhältlich – und wie immer in Anlehnung an das Gründungsjahr der Brauerei auf 1597 Stück limitiert. (AZ)