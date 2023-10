So schmeckt das neue Jahrgangsbier von Gold Ochsen

Alle Jahre wieder: Das wohl älteste Ulmer Unternehmen hat mal wieder ein besonderes Bier herausgebracht.

Seit elf Jahren sorgt die Brauerei Gold Ochsen jeden Herbst mit dem limitierten Jahrgangsbier für Abwechslung im Kühlschrank. 2023 präsentiert die Ulmer Brauerei mit dem Dinkel-Weizenbock eine "Hommage an ihre Heimatregion", wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Bei dem limitierten Bier handelt es sich um eine obergäriges Weizenstarkbier, das aus dem Urgetreide Dinkel – auch bekannt als Schwabenkorn – gebraut wurde. Das Dinkelmalz ist nicht nur namensgebend, sondern verleihe dem Dinkel-Weizenbock einen "charaktervollen, typisch obergärigen und leicht süßlichen Körper mit nussigen Malzaromen, die den Gaumen langanhaltend und rund im Abgang erfreuen", wie es heißt.

So schmeckt das neue Bier von Gold Ochsen aus Ulm

Als Ergänzung verwendeten die Gold-Ochsen-Braumeister außerdem Pilsner Malz, Weizen Malz und Cara Münch. Das Ergebnis: ein bernsteinfarbenes Bier sowie eine cremigen, feinporigen Schaumkrone. Im Antrunk kommt eine fruchtige Note in der Nase. Der Alkoholgehalt liegt bei 7,1 Volumenprozent. Die 0,75-Liter-Flaschen mit Naturkorken rangieren im Preis eher im Sekt-Bereich. Knapp 16 Euro kostet die Flasche. In Anlehnung an das Gründungsjahr der Brauerei ist das edle Bier auf 1.597 Stück limitiert.

Das Spelzweizengetreide Dinkel hat seinen Ursprung im Nahen Osten, wo es bereits vor über 6.000 Jahren von den Sumerern und alten Ägyptern zum Brauen verwendet wurde. In Europa wurde Dinkel vor etwa 3.000 Jahren in der späten Bronzezeit von den Alemannen – einem germanischen Stamm, der im Gebiet Baden-Württemberg und der deutschen Schweiz lebte – angebaut und kultiviert. Da das Schwabenland damals als Zentrum des europäischen Dinkelanbaus galt, trägt das Getreide den Spitznamen „Schwabenkorn“. Insofern steht hinter der Idee des Jahrgangsbiers ganz klar schwäbische Tradition.

Trotz dieser traditionsreichen Geschichte wird heute nicht mehr viel braufähiger Dinkel angebaut. „Die Nachfrage ist aufgrund der Verarbeitungsschwierigkeiten im Brauprozess gering“, erklärt Stephan Verdi, erster Braumeister bei Gold Ochsen. (AZ)

