So soll das neue Haus an der Wengengasse aussehen

Plus Die Ulmer Firma Munk baut bei den Sedelhöfen ein Haus mit 34 Wohnungen und verspricht "einen großstädtischen Akzent". Das Projekt hat eine Vorgeschichte.

Der Abbruch der beiden Häuser aus den 60er-Jahren läuft bereits, ab Anfang 2024 soll das neue Gebäude an der Ecke Heigeleshof/Wengengasse am Rand der Altstadt errichtet werden. Baubürgermeister Tim von Winning sieht ein spannendes und vielseitiges Projekt die Rede, die Immobilienfirma Munk verspricht "einen großstädtischen Akzent im Ulmer Wengenviertel". Das Vorhaben hat eine Vorgeschichte.

Die Stadtverwaltung hatte sich mit Blick auf die Entwicklung des Quartiers höhere Gebäude gewünscht. Munk hatte die beiden Häuser schon vor längerer Zeit durch einen Neubau ersetzen wollen – denn ein Aufstocken wäre aufgrund baulicher, statischer und energetischer Mängel nicht möglich gewesen. Dass erst jetzt gebaut wird, liegt auch an Großprojekten in unmittelbarer Nähe. Das Immobilienunternehmen hatte seine Pläne wegen der Sedelhöfe und des Bürgerdienste-Baus zurückgestellt. Die Basutellen hätten sich gegenseitig behindert. Im Gegenzug kam die Stadt der Firma Munk entgegen: Die inzwischen gültige Sozialquote, die einen festen Anteil geförderter Wohnungen für Menschen mit wenig Geld vorsieht, wird für das Bauprojekt ausgesetzt.