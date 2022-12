So soll das neue Zuhause des Löwenmenschen aussehen

Plus Das Museum Ulm gestaltet seine archäologische Sammlung um. Im Zuge dessen wird auch der Löwenmensch - das wohl bedeutendste Ausstellungsstück der Sammlung - neu in Szene gesetzt.

Es glitzert von der Gewölbedecke oberhalb der Vitrine des Löwenmenschen. Es scheint schimmernde Fragmente zu regnen. Mit diesem Konzept gewann das in Münster ansässige Gestaltungsbüro BOK + Gärtner das europaweit ausgeschriebene Verfahren um die Neupräsentation des Löwenmenschen und die Neugestaltung der Archäologischen Sammlung des Museums Ulm. Was hinter dem glitzernden Fragmenteregen steckt.