So soll der Neubau von Südwestmetall an der Neutorstraße in Ulm aussehen

Aus einem Wettbewerb ist ein Sieger hervorgegangen: Das Erdgeschoss soll komplett offen gestaltet werden, ähnlich einem Platz mit Arkaden. Auch in direkter Nachbarschaft wird gebaut.

Der Architektenwettbewerb zum Neubau in Ulm ist abgeschlossen. Die Entscheidung über die weitere Vorgehensweise in diesem Projekt trifft der Südwestmetall-Vorstand im Januar 2023.

Der Neubau der Bezirksgruppe Ulm soll auf dem Grundstück in der nordwestlichen Ecke der Neutorstraße/Zeitblomstraße in Ulm entstehen. Die gewachsenen Aktivitäten rund um die Betreuung der Mitgliedsunternehmen möchte Südwestmetall mit diesem Gebäude auch räumlich abbilden. „Wir möchten ein architektonisch hochwertiges, offenes Gebäude, das im Erdgeschoss die Metall- und Elektroindustrie erlebbar macht“, sagte Oliver Wirth, Vorsitzender der Bezirksgruppe Ulm von Südwestmetall. Daneben spielt die Nachhaltigkeit des Gebäudes eine große Rolle. „Deshalb streben wir ein Plusenergiehaus an“, so Wirth.

"Besondere architektonische Qualität" für Ulm

Um die optimale Gestaltung für das neue Gebäude und die städtebaulichen Aspekte zu finden, wurde ein Architektenwettbewerb ausgeschrieben. Unter den neun in anonymisierter Form abgegebenen Entwürfen wurde durch ein Gremium nun der Sieger prämiert. Zum Jurorengremium gehörten neben Vertretern von Südwestmetall auch Vertreter der Stadt Ulm, wie Baubürgermeister Tim von Winning. „Wir sind begeistert über die vielfältigen und hochwertigen Entwürfe der teilnehmenden Büros“, fasste es Prof. Martin Haas, der Vorsitzende des Gremiums zusammen.

Den ersten Platz des Architekturwettbewerbs erhält das Büro "Heinle, Wischer und Partner Freie Architekten" aus Stuttgart/Berlin. Sie konnten mit ihrem Regalkonzept mit eingestellten Wintergärten und einer Dachterrasse mit hohem Dachgarten überzeugen. Dabei ist in ihrem Entwurf das Erdgeschoss komplett offen gestaltet ähnlich einem Platz mit Arkaden. Die Jury attestierte dem Entwurf besondere architektonische Qualität mit großer Flexibilität für die künftige Nutzung. In einem "Treffpunkt der freien Wirtschaft" sollen flexible Büroräume ("Co-Working-Spaces") und eine Präsentationsfläche entstehen, um die Metall- und Elektroindustrie erlebbar zu machen. Was der Bau kosten wird, hat Südwestmetall nicht kommuniziert. Klar ist, dass es eine Millionensumme sein wird. Eine ursprünglich für 2025 geplante Fertigstellung ist wohl nicht zu halten.

Neben Südwestmetall baut das Theater

Auch in direkter Nachbarschaft des künftigen Südwestmetall-Quartiers wird gebaut: Nebenan soll das neue Kinder- und Jugendtheater entstehen. Gebaut wird hier rund um Neutorstraße, Karlstraße bis hin zur Zeitblomstraße auf Jahre hinaus: Allein was das neue Theater angeht, rechnet die Stadt mit einer Eröffnung erst im Jahr 2027. (AZ/heo)