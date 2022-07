So soll die neue Ulmer Fußgängerzone aussehen

Lokal Heller Granitboden, Bäume vom Bahnhof bis zum Münsterplatz und ein besonderes Wasserkonzept. So soll die Ulmer Fußgängerzone neu gestaltet werden.

Bäume vom Bahnhof bis zum Münsterplatz, hängende Leuchten und in Zukunft vielleicht eine Blau-Brücke, die einen Blick aufs Wasser ermöglicht. Ein Preisgericht hat für die Neugestaltung der Ulmer Fußgängerzone einen Entwurf ausgewählt, von dem Jury-Chef Martin Rein-Cano sagt: "Da hat sich die Stadt für etwas entschieden, das wirklich besonders ist. Das habe ich so noch nicht gesehen." Überzeugend seien die geplante Vegetation und klimatische Aspekte gewesen, aber auch die Technik.