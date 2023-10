Ulm

vor 48 Min.

So soll es mit der Rasenheizung im Ulmer Donaustadion weitergehen

Plus Für die Drittligatauglichkeit fehlt dem SSV Ulm 1846 Fußball noch eine Rasenheizung. Der Gemeinderat beschäftigt sich am Dienstag mit den weiteren Planungen.

Von Stephan Schöttl

In den vergangenen Monaten ist im Ulmer Donaustadion bereits vieles modernisiert worden. Unter anderem wurden die Beleuchtung im Stadion, Lautsprecheranlage, Technikzentrale sowie Rettungs- und Fluchtwege erneuert, zudem die Flutlichtanlage repariert. All das war nach dem Aufstieg des SSV Ulm 1846 Fußball in die 3. Liga vom Deutschen Fußballbund ( DFB) gefordert worden. Damit erfüllt der Verein weitgehend die Voraussetzungen für den Profi-Fußball. Mit einer Ausnahmegenehmigung dürfen die Spatzen ihre Heimspiele im Donaustadion bestreiten, ohne dass eine Rasenheizung eingebaut ist. Allerdings mit Einschränkungen.

Der SSV musste die Centus-Arena in Aalen als Ausweichspielstätte beim DFB melden. Die Folge: Von Ende November bis Mitte Februar werden alle Heimspiele der Spatzen zunächst auf der Ostalb terminiert. Der Verein betont dieser Tage aber in schöner Regelmäßigkeit, dass "wir alles dafür tun werden, die Spiele nach Ulm zurückzuholen, wenn es witterungsbedingt möglich ist". Seitens des DFB wurde bereits recht klar kommuniziert, dass es keine weitere Ausnahmegenehmigung mehr geben werde, wenn der SSV Ulm den Klassenerhalt in der 3. Liga schafft. Da es sich um ein städtisches Stadion handelt, sieht sich die Kommune nun in der Pflicht, am Dienstagabend wird im Gemeinderat der Stadt Ulm über den Einbau einer Rasenheizung diskutiert.

