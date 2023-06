Ulm

So war der Auftritt von Weltstar Anastacia in Ulm

Plus Das mehrfach verschobene Ulmer Konzert der Europatournee „I´m Outta Lockdown“ macht Station im Ulmer Congress-Centrum.

Von Dagmar Hub

Die Fans tanzen stehend auf ihren Plätzen, weil die Musik vom Körper Besitz ergreift: Anastacia, in Chicago geborener Weltstar, machte auf ihrer „I´m Outta Lockdown“-Europatournee Station im Ulmer Congress-Centrum (CCU). Das war nur fast ausverkauft, und Anastacia ließ Hits auf die Besucher regnen, forderte das Publikum zum freundlichen Umgang mit den Mitmenschen auf – und stellte mit „Best Days“ eine Coverversion des Tote-Hosen-Hits „An Tagen wie diesen“ vor. Im September erscheint ihr Album mit in die englische Sprache übertragenen deutschen Hits unter anderem der Scorpions und von Unheilig.

Anastacia in Ulm

Wäre man erst um 21 Uhr ins CCU gekommen, es hätte genügt. Support leistete die im englischen Brighton geborene selbstbewusste Singer-Songwriterin Eloise Viola. Die Pause danach war eher lang. Nicht so lang aber immerhin wie in Stuttgart, wo Anastacia erst um Viertel vor zehn auf der Bühne erschien – in Ulm war sie unter dem Toben und Johlen des Publikums kurz nach 21 Uhr da und ließ ein Feuerwerk ihrer Songs aus dem aktuellen „Evolution“-Album und aus alten Hits ab: „Who´s Gonna Stop The Rain“, „I´m Outta Love“, „Everything Burns“, „Higher!“ „Sick And Tired“, „Paid My Dues“ heizten die Fans an. Oft hielt die 54-Jährige dem Publikum das Mikrofon hin, damit es mitsingt – was begeistert aufgegriffen wurde.

