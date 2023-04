Ulm

07:00 Uhr

So war es, die Ulmer Flachsbrücke zu planen: Der Bauleiter erzählt

In einer Fabrik in den Niederlanden wird Flachs um Blöcke aus recycelten PET-Flaschen gewickelt, auf diese Weise entsteht die neue Brücke für Ulm.

Von Sebastian Mayr

Wieder einmal hat alles mit Corona angefangen. Ulms Baubürgermeister Tim von Winning bekam zufällig mit, dass eine andere Stadt von einem EU-Förderprojekt abgesprungen war. In der Corona-Pandemie gab es zu viele Aufgaben zu stemmen. Das zeitaufwendige Vorhaben wurde gekippt, ein Platz wurde frei. Von Winning fragte in seiner Bauverwaltung nach, ob jemand bereit wäre, einzuspringen. Tobias Knöpfle meldete sich, Ulm rückte nach. Vor drei Wochen war der Bauleiter in den Niederlanden und sah zu, wie Flachsmatten um einen Block aus recycelten PET-Flaschen gewickelt wurden. So entsteht die neue Brücke, die ab dem Sommer in der Innenstadt über die Blau führen soll.

Ein Gerüst aus Stahl, Bohlen aus Holz. So wie bei der 2021 fertiggestellten Brücke über die Große Blau in der Söflinger Clarissenstraße hat die Stadt Ulm bei neuen Fuß- und Radbrücken bisher stets gearbeitet. Eine andere Brücke über die Blau muss getauscht werden: Jene, die am Lautenberg zum Spielplatz auf der Blauinsel führt. Es gibt Korrosionsschäden, und das Geländer ist nicht sicher genug. Kinder könnten hindurchfallen, zudem ist es zu niedrig. Statt eine Ersatzbrücke nach gewohnter Bauweise zu planen, trat Knöpfle einem internationalen Konsortium bei.

