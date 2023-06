Ulm

So will die Stadt Ulm Elterntaxis stoppen

Die Glasgasse soll ab den Sommerferien zwei Mal täglich gesperrt werden. Die Stadt will die Zufahrt zur Schule erschweren und so die Zahl der Elterntaxis verringern.

Plus In der Ulmer Oststadt startet bald ein Verkehrsversuch – gegen Elterntaxis und Autoposer. Die Maßnahmen bedeuten Einschränkungen für die Anwohner. Die sind sauer.

Von Franziska Wolfinger

Elterntaxis sind vielen Kommunen, Schulen und auch der Polizei ein Dorn im Auge. Sie verstopfen nicht nur allmorgendlich die Straßen vor den Schulen, das hohe Verkehrsaufkommen ist auch eine Gefährdung für all die Schülerinnen und Schüler, die nicht direkt vor der Eingangstür aussteigen können. Die Stadt Ulm ergreift in einem neuen Verkehrsversuch nun radikale Mittel. Ein betroffener Anwohner sagt: "Wenn der Stadt nur einfällt, arbeitende Pflegekräfte wie mich nicht nach Hause zu lassen, ist doch keinem geholfen." Das steckt hinter den Plänen der Stadt.

Wegen Elterntaxis: Zufahrt zur Schule für eineinhalb Stunden pro Tag gesperrt

Die Spitalhofschule liegt in einem eigentlich ruhigen Viertel in der Ulmer Oststadt, viele der Straßen dort sind eher schmale Gassen - nicht ausgelegt für viel Verkehr, das Tempolimit liegt bei Schrittgeschwindigkeit. Trotzdem dominieren dort Elterntaxis zum Schulbeginn und -ende das Verkehrsbild, wie die Stadt Ulm in einem Brief an die Anwohnerinnen und Anwohner schreibt. Mit einer sogenannten "Schulstraße" soll sich das ändern. In Städten wie Berlin oder Köln wird das Modell bereits getestet, ab dem nächsten Schuljahr kommt dann Ulm dazu. Schulstraße bedeutet, dass dort in den Zeiten des Unterrichtsbeginns und -endes keine Autos fahren dürfen. In Ulm soll das die Theatergasse und die Glasgasse betreffen. Sie werden Montag bis Freitag, jeweils von 7.15 bis 8 Uhr und von 15 bis 15.45 Uhr gesperrt. Auch Anwohner sind betroffen: Sie dürfen in diesen Zeitfenstern nicht in die Straßen einfahren, nur ausfahren ist erlaubt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

