Renitenter Anwohner parkt Falschparker in Ulm stundenlang zu

Weil ein fremdes Auto auf seinem Parkplatz steht, blockiert ein 80-Jähriger die Ausfahrt. Auch die Polizei kann ihn nicht zum Wegfahren bewegen.

Weil er sich über einen Falschparker geärgert hatte, hat sich ein Anwohner in Ulm mit seinem Wagen so davorgestellt, dass der andere nicht wegfahren konnte. Dort ließ er seinen Mercedes die nächsten Stunden stehen.

In Unkenntnis der Eigentumsverhältnisse hatte ein 25-jähriger Mann seinen VW-Transporter im Hinterhof eines Hauses in Ulm-Söflingen geparkt. Er wähnte dort einen Stellplatz, den er nutzen durfte. Als der rechtmäßige Inhaber kurze Zeit später auf seinen Parkplatz fahren wollte, entdeckte er dort den widerrechtlich abgestellten VW. Daraufhin platzierte er seinen Mercedes so in der Zufahrt zum Hinterhof, dass dem Falschparker ein Ausfahren nicht mehr möglich war.

Die Ulmer Polizei lässt das Auto schließlich abschleppen

Sämtliche Versuche des inzwischen zurückgekommenen VW-Fahrers, den Mercedes-Fahrer zum Wegfahren zu bewegen, schlugen fehl. Daraufhin informierte er nach vier Stunden des Ausharrens und der Diskussion die Polizei. Weder die Ankündigung, die Polizei zu rufen, noch die Streife selbst beeindruckten den Pensionär. Auch den Beamten des Polizeireviers Ulm-West gelang es nicht, den Mann zum Wegfahren zu bewegen.

Der Mann beharrte darauf, dass er seinen Mercedes keinen Meter wegbewegen werde. Dies übernahm stattdessen ein herbeigerufener Abschleppdienst. Der lud den Mercedes auf, um ihn kurze Zeit später an geeigneter Stelle wieder abzustellen. Sichtlich erleichtert konnte daraufhin der VW-Fahrer aus dem Hinterhof ausfahren. Den 80-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Nötigung. Zudem hat er die Abschleppkosten zu bezahlen. (AZ)