Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neu-Ulmer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neu-Ulm
Icon Pfeil nach unten

Ulm soll helfen: Stadtrat Roth plant die Aufnahme verletzter Kinder aus dem Gaza-Streifen.

Ulm

Ulmer Stadtrat Roth will Familien aus dem Gaza-Streifen nach Ulm holen

Mit einem Verweis auf frühere Hilfsaktionen fordert Roth Engagement der Stadt und ihrer Bürgerschaft in Krisenzeiten.
    • |
    • |
    • |
    Leben in Trümmer, kein Essen, unermesslich viel Leid. Der Ulmer Stadtrat Roth will helfen.
    Leben in Trümmer, kein Essen, unermesslich viel Leid. Der Ulmer Stadtrat Roth will helfen. Foto: Jehad Alshrafi/AP/dpa

    Per Antrag an OB Martin Ansbacher will sich der Stadtrat der CDU-Fraktion, Hans-Walter Roth, für leidende Familien im Gaza-Streifen einsetzen. Im internationalen Ausschuss sei die Idee geboren worden, verletzte Kinder aus dem Gaza-Streifen in Ulm medizinisch zu versorgen.

    Als langjähriges Mitglied in diesem Gremium unterstützt er mit Nachdruck diesen Gedanken und erinnert daran, dass Ulm schon einmal Kindern in ähnlicher Situation erfolgreich geholfen hat. Es handelte sich damals um 22 Kinder, welche die Katastrophe von Tschernobyl im April 1986 zwar überlebt haben, als Folge aber jetzt durch einen Strahlenstar beziehungsweise eine maligne (bösartige) Kurzsichtigkeit zu erblinden drohten.

    Hans-Walter Roth.
    Hans-Walter Roth. Foto: Dagmar Hub

    Engagierte Ulmer Familien übernahmen die Unterbringung und Versorgung, Ulmer Ärzte behandelten die Kinder ohne ein Honorar zu fordern. Roth: „Ulm sollte auch jetzt wieder handeln, ich bin auch wieder wie damals bereit, die Versorgung in meinem Fachgebiet, ehrenamtlich versteht sich, zu übernehmen.“

    Im Übrigen seien auf Initiative des Augenarztes Roth über das Ulmer Rathaus bereits über 3000 Brillen gesammelt worden, deren Übergabe an den Gaza allerdings bisher noch scheiterte. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden