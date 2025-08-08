Ulmer Stadtrat Roth will Familien aus dem Gaza-Streifen nach Ulm holen

Per Antrag an OB Martin Ansbacher will sich der Stadtrat der CDU-Fraktion, Hans-Walter Roth, für leidende Familien im Gaza-Streifen einsetzen. Im internationalen Ausschuss sei die Idee geboren worden, verletzte Kinder aus dem Gaza-Streifen in Ulm medizinisch zu versorgen.

Als langjähriges Mitglied in diesem Gremium unterstützt er mit Nachdruck diesen Gedanken und erinnert daran, dass Ulm schon einmal Kindern in ähnlicher Situation erfolgreich geholfen hat. Es handelte sich damals um 22 Kinder, welche die Katastrophe von Tschernobyl im April 1986 zwar überlebt haben, als Folge aber jetzt durch einen Strahlenstar beziehungsweise eine maligne (bösartige) Kurzsichtigkeit zu erblinden drohten.

Engagierte Ulmer Familien übernahmen die Unterbringung und Versorgung, Ulmer Ärzte behandelten die Kinder ohne ein Honorar zu fordern. Roth: „Ulm sollte auch jetzt wieder handeln, ich bin auch wieder wie damals bereit, die Versorgung in meinem Fachgebiet, ehrenamtlich versteht sich, zu übernehmen.“

Im Übrigen seien auf Initiative des Augenarztes Roth über das Ulmer Rathaus bereits über 3000 Brillen gesammelt worden, deren Übergabe an den Gaza allerdings bisher noch scheiterte.