Solobild: Fridays for Future: Hunderte demonstrieren in Ulm (für print)

Demo in Ulm zum 11. Globalen Klimastreik: Rund 800 Menschen kamen laut den Veranstaltern auf den Münsterplatz, hörten die Kundgebung an und zogen anschließend durch die Stadt. Die Protestaktion stand unter dem Motto "People Not Profit". Besonders in Zeiten des Klimawandels solle nicht wirtschaftlicher Erfolg, sondern das Wohl der Menschen an erster Stelle stehen. Die Fridays-for-Future-Bewegung fordert in Deutschland ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für Klimaschutz und gesellschaftliche Sicherheit. Weltweit setzen sich die Aktivistinnen und Aktivisten für Entschädigungszahlungen für durch die Klimakrise entstandene Schäden und Verluste an die am stärksten betroffenen Regionen, oft ärmere Länder, ein.