Sommerferien-Leseclub in Ulm: 200 neue Bücher für junge Leseratten

Für Kinder und Jugendliche aller Schularten (die vor den Sommerferien die 3. bis 7. Klasse besucht haben) startet am 16. Juli bis zum 14. September 2024 der Sommerferien-Leseclub „Heiß auf Lesen“. Alle, die Lust haben mitzumachen, können sich auf eine bunte Lesereise während der Sommerferien freuen, schreibt die Stadtbibliothek. Denn mit der Buchauswahl des Leseclubs sei so einiges möglich - einen Schatz in Ägypten im Grab eines Pharaos suchen, ein verstecktes Land unter der Geisterbahn entdecken, Spiderman nach Brooklyn begleiten oder Urlaub am Meer auf einer verlassenen Insel und das auch noch ganz ohne Smartphone.

Ab Dienstag, 16. Juli, steht ein vollgepacktes Regal mit über 200 neuen Kinderbüchern, exklusiv nur für Leseclub-Mitglieder beschafft, bereit. Passend zu den Sommerferien gibt es Feriengeschichten, aber auch Krimis, Abenteuer- und Fantasyromane sowie Comics. Nach dem Lesen können die Bücher im Logbuch bewertet werden - was auch zur Teilnahme an der Preisverlosung berechtigt. Je mehr Bücher gelesen wurden, desto mehr Lose landen in der Losbox. Die Teilnahme ist kostenlos.

Die Stadtbibliothek Ulm beteiligt sich bereits zum achten Mal am Sommerferien-Leseclub, dessen Ziel es ist, Kinder und Jugendliche zum Schmökern und zur Beschäftigung mit Büchern in den Sommerferien zu ermuntern. Die Aktion läuft bis einschließlich Samstag, 14. September. Am Ende der Sommerferien gibt es für alle Clubmitglieder eine Abschlussfeier mit Zaubershow und Preisverlosung. Zusätzlich finden auch während des gesamten Zeitraums jeden Freitag im August verschiedene Leseclub-Aktionen in der Stadtbibliothek statt. Die Anmeldekarten für den Leseclub sind in der Stadtbibliothek Ulm (Zentralbibliothek) erhältlich. Der dafür erforderliche kostenlose Ausweis der Stadtbibliothek kann, ebenfalls sofort ausgestellt werden. (AZ)