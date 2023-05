Ulm

vor 2 Min.

Sommerliche Ulmer Musiktage: Klassik Biennale voller Liebe

2019 gab es zum Abschluss der Sommerlichen Ulmer Musiktage eine umjubelte Aufführung von „Orfeo ed Euridice“ in der Pauluskirche.

Plus "Tutto l'amore" lautet das Motto der diesjährigen SUM. Es wird also romantisch. Die Konzerte führen das Publikum außerdem wieder an besondere Aufführungsorte.

Von Franziska Wolfinger Artikel anhören Shape

Im Zeichen der Liebe stehen die Sommerlichen Ulmer Musiktage, kurz SUM, in diesem Jahr. Tutto l'amore lautet das Motto der 37. Auflage dieser Klassik Biennale. In gut einem Monat startet die Konzertreihe, Tickets gibt es schon jetzt im Vorverkauf.

Obwohl sie den Namen Ulm im Titel tragen, beschränken sich die SUM keineswegs auf die Grenzen der Stadt. Christoph Denoix, der Leiter der Konzertreihe, erklärt, dass es auch ein Anliegen der Musiktage ist, die Region zu bedienen. Und für die Ulmerinnen und Ulmer selbst könnten Orte wie Wettenhausen, wo im prächtigen Kaisersaal am 15. Juli das Vokalquintett Calmus-Ensemble Leipzig auftritt, tolle Ausflugsziele sein. Neben hervorragender Musik wolle er seinem Publikum auch besondere Aufführungsorte bieten, sagt Christoph Denoix, der schon seit 20 Jahren an der Spitze der SUM steht, die 1957 erstmals stattfanden. Das langjährige Engagement des Musikers lobt auch der Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch in seinem Grußwort.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen