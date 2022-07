Sommernachtslyrik verzaubert das Publikum am Fischerplätzle

Lokal Lyrikerin Christine Langer, Sopranistin Nicole Weiland und Pianist Marcus McLaren lassen beim Ulmer Lyriksommers Poesie, Gesang und Klaviermusik verschmelzen.

Die Biergartengäste rund ums Fischerplätzle in Ulm horchten auf, Passanten blieben stehen: Denn die Open-Air-Konzertlesung auf der kleinen Bühne hat ihnen schnell gezeigt, dass sie nicht nur Hintergrund-Unterhaltung bietet. Christine Langer, Nicole Weiland und Marcus McLaren führten im Rahmen des Ulmer Lyriksommers ein Gesamtkunstwerk auf. Die Sommerschwüle am Mittwochabend tat ein Übriges, dass die lyrisch-musikalischen Vorträge, erst solo, dann tutti, im Publikum ankamen und erfreuten. Die Künstler ließen sich von der Stimmung mitnehmen und gewährten die eingeforderte Zugabe.