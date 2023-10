Ulm

17:29 Uhr

Sonniger Start für die ersten Ulmer "Karusselltage" auf dem Volksfestplatz

Ungewohnt: Es ist Oktober und in Ulm ist Volksfest-Zeit.

Die Wiesn in München ist längst um, der Wasen in Stuttgart auch. Doch im "goldenen Oktober" feiert ein neues Volksfest in Ulm Premiere.

Das neue Herbst-Volksfest ist gestartet. Bei den Karusselltagen liegt der Fokus weniger auf Gastronomie, sondern mehr auf den 16 Fahrgeschäften. So zum Beispiel der Überschlagschaukel "Avenger" oder dem Karussell "Circus Circus". 19 Bilder Das Ulmer Herbst-Volksfest in der Friedrichsau hat gestartet Foto: Alexander Kaya Doch Klassiker wie Zuckerwatte, Baumstriezel, Schokofrüchte und gebrannte Mandeln gibt es dennoch in einigen der insgesamt 42 Stände. Geöffnet ist das Herbst-Volksfest in der Ulmer Au täglich ab 14 Uhr bis einschließlich Sonntag, 22. Oktober. (AZ)

