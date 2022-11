Sorge um Galeria Kaufhof: Warum der Standort Ulm bestehen bleiben könnte

Plus Schließungen und Kündigungen stehen erneut bei Galeria Karstadt Kaufhof an. Auch den Standort Ulm könnte es treffen. Doch es gibt bereits Anzeichen dagegen.

Über 40 Schließungen soll es bei Galeria Karstadt Kaufhof aufgrund der aktuellen Krisen geben. Das Filialnetz müsse um ein Drittel reduziert werden. Betriebsbedingte Kündigungen seien unvermeidbar. Ende 2020 war der Standort in der Ulmer Bahnhofstraße noch verschont worden - kam mit einem "blauen Auge" davon, wie es der Handels-Fachbereichssekretär von Verdi damals sagte. Und jetzt? Obwohl es angeblich noch keine offizielle "Streichliste" gibt, verdichten sich die Anzeichen, dass die Filiale in der Ulmer Innenstadt gute Chancen haben könnte, bestehen zu bleiben.